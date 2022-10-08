Shot: Пашу Техника выписали из больницы

Фото: kunteynir_alive/vk.com

Рэпер Павел Ивлев

Рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, вышел из комы этой ночью, сообщает Shot. По информации Telegram-канала, рэпера уже выписали из больницы. В источнике опубликовали видеозапись, на которой рэпер пообещал не «баловаться» наркотическими веществами.

Кстати, сдал биохимию, половых болезней никаких нет, — сообщил Техник.

Накануне супруга Техника Ева Карицкая сообщила, что музыкант находится в коме после употребления ряда наркотических веществ. Девушка обвинила в этом знакомых артиста, которые употребляли с ним препараты вопреки состоянию его здоровья. Также в Сети были опубликованы скриншоты из Telegram-канала Карицкой, в котором она пообещала разобраться со всеми, кто пригласил Техника на вечеринку c наркотиками. Супруга музыканта указала, что за месяц у него трижды были приступы эпилепсии.

До этого Карицкая заявляла, что неадекватное поведение мужа угрожает благополучию их семьи и он нуждается в помощи профессионалов. В частности, Павел часто громко включал музыку, несмотря на то что его сын спит. Звуки из квартиры Техника были слышны и соседям. По данным журналистов, Ева написала заявление на имя психиатра-нарколога, где подчеркнула, что ее муж отказывается обратиться к специалистам, и просит помочь ему.