SHOT опубликовал видео, как Лепс выбил телефон фанатки в Костроме SHOT: Лепс выбил телефон фанатки на концерте в Костроме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Григорий Лепс

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, где российский певец Григорий Лепс выбил телефон фанатки на концерте в Костроме. По данным канала, случилось это после того, как артист несколько раз попросил зрительницу не снимать с близкого расстояния. Канал утверждает, что женщина при этом осталась довольной, что исполнитель обратил на нее внимание.

В публикации канала утверждается, что случилось это в субботу, 13 апреля во время исполнения песни «Я стану водопадом» в КВЦ «Губернский». Канал утверждает, что поклонница была единственной, кто проигнорировал просьбы Лепса не снимать с близкого расстояния.

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Ранее сообщалось, что в Угличе Ярославской области сольный концерт певца Александра Серова 13 апреля прошел практически в полупустом зале, поскольку публика ушла, не дождавшись окончания выступления. Отмечается, что зрителей было мало даже в начале мероприятия. В соцсетях осудили покинувших зал, назвав поступок неуважением к артисту и его музыкантам.

До этого бывшая девушка блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова заявила, что подверглась преследованию мужчины. Девушка рассказала, что преследователь появился в октябре 2023 года. Сначала он присылал ей сообщения тревожного содержания, например: «Предки велели найти тебя и сказали, где искать». А однажды он решил, что пришло время познакомиться лично, и подстерег ее около аптеки.