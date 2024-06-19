SHOT: концерты Slimusa начали отменять в России на фоне скандала

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал SHOT сообщает, что концерты рэпера Slimus (Вадима Мотылева) в России начали отменять из-за скандала. По данным канала, организаторы уже приняли решение отменить выступление в Нижнем Новгороде, а в Екатеринбурге перенесли его на 4 июля из-за запроса на проверку текстов песен со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Движение «Ветераны России» ранее направило в МВД заявление о проверке клипов и песен Гуфа и Slimus на пропаганду наркотиков. Общественники также обратились к властям регионов с просьбой запретить все их выступления.

Глава движения Сергей Зайцев в разговоре с NEWS.ru объяснил, что в России не стоит выступать тем, кто пропагандирует в песнях наркотики и критикует СВО. Он отметил, что на Мотылева организация составляла жалобы еще в 2020-м, после выхода совместного клипа с исполнителем Иваном Особовым, где «священники выставлены распутниками». Зайцев добавил, что творчество подобных исполнителей не является культурным достоянием РФ.

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) заявил, что требование движения «Ветераны России» отменить концерты рэпера Slimus в РФ за критику военной операции на Украине являются бредом. Исполнитель заступился за коллегу, отметив, что Конституция России гарантирует всем россиянам право на свободу слова. Он призвал общественников прекратить преследование российских артистов, объяснив, что россиян заставляют слушать музыку, которая им не интересна.