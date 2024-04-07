SHOT: коммунальщики подали в суд на звезду «Улиц разбитых фонарей» SHOT: коммунальщики подали в суд на актера Селина из-за долга за электричество

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Селин

Telegram-канал SHOT пишет, что петербургские коммунальщики подали иск в суд против актера Сергея Селина из-за его долгов за электроэнергию. По данным канала, предприятие звезды «Улиц разбитых фонарей» задолжало 50 тысяч рублей. Сам актер пока не прокомментировал данную информацию.

Как стало известно каналу, через свой ИП Селин сдает в аренду недвижимость в Санкт-Петербурге, но на одном из объектов накопился долг по коммунальным платежам. По информации SHOT, ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» обратилось в суд, чтобы взыскать задолженность.

Сергей Селин сыграл одну из главных ролей в «Улицах разбитых фонарей» — роль старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса. Актер рассказывал, что деньги, заработанные на съемках в сериалах, вложил в арендный бизнес в Петербурге.

Ранее в Сети распространилось видео со съемок с Селиным, на которых он порвал сценарий. На опубликованных кадрах можно увидеть, как актер представляется, а затем начинает читать сценарий, в котором говорилось о нищающих россиянах и вымирающих городах.

Артист, озвучив несколько строк, заявил, что ему не нравится написанное, однако голос за кадром настаивал на том, чтобы оставить все как есть. В ответ актер заявил, что не будет распространять ложную информацию и не согласился с мнением, что в России вымирают города.