SHOT: Ивлеева должна ФНС более 11 млн рублей SHOT: ФНС может заблокировать счета Ивлеевой из-за долга в 11,2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Telegram-канал SHOT сообщает, что блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе 11,2 млн рублей, ее счета попадают под риск блокировки. Как утверждают авторы канала, экс-ведущая шоу «Орел и решка» получила два штрафа за неуплату налогов.

По данным канала, ФНС прислала Ивлеевой уведомление с требованием в срок заплатить налоговые отчисления, если блогер этого не сделает, то ее счета будут заблокированы, а также ее не выпустят за границу. Канал отмечает, что ей также выписали два штрафа за неуплату налогов на сумму в 3 тысячи рублей.

Ранее Ивлеева удивила фанатов новым образом — она перекрасилась из блондинки в брюнетку, а также сделала короткую стрижку. Знаменитость опубликовала новый reels в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором показала, как теперь выглядит.

Продюсер Павел Рудченко позднее заявил, что Ивлеева хотела отвлечь внимание от истории с «голой» вечеринкой кардинальной сменой образа. Эксперт подчеркнул, что она не только пытается менять информационное поле вокруг себя при помощи увлечения политикой, но и идет на визуальные изменения.

25 мая Telegram-канал Mash сообщал, что ФНС заблокировала счета фонда уехавшего из России режиссера Кирилла Серебренникова за долг в размере порядка 500 тысяч рублей. По данным канала, если кинодеятель не уладит вопросы с налоговой службой, в отношении него могут быть возбуждены два уголовных дела.