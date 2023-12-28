SHOT: Хлебникова стала инвалидом SHOT: Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Марина Хлебникова

Telegram-канал SHOT сообщил, что российская певица Марина Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей. По его информации, у артистки развивается ревматоидный артрит, из-за чего она передвигается с большим трудом.

Как передает SHOT, певица регулярно жалуется на боли в суставах. По данным канала, сейчас у нее вторая стадия болезни, которая характеризуется эрозией в костях запястий и локтей. SHOT отмечает, что врачи диагностировали у Хлебниковой смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами, что крайне повышает риск перелома шейки бедра. Как выяснил канал, артистка стала инвалидом третьей группы и с 2024 года начнет получать соответствующие льготы.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у Хлебниковой выявили серьезные проблемы с сердцем — аритмию и ишемическую болезнь. По данным канала, врачи поставили певице диагнозы после того, как она обратилась к ним из-за травмы ноги. Однако концертный директор певицы Данила Прайс заявил, что информация о болезни певицы — это слухи. Он также подчеркнул, что Хлебникова посмеялась над сообщениями журналистов, когда готовилась к концерту в Санкт-Петербурге.