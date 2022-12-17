SHOT: главу СК Бастрыкина попросили проверить песни Клавы Коки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Клава Кока

Общественное движение «Зов народа» обратилось с заявлением в адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой проверить песни Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова). По мнению общественников, композиции певицы разрушают духовно-нравственные ценности российского народа, копию заявления публикует Telegram-канал SHOT.

Обращение поступило от регионального отделения движения в Калининградской области. В заявлении речь идет о том, что Клава Кока пропагандирует «алкоголь, насилие, мат и безответственность», что, в свою очередь, негативно влияет на детей и подростков, у которых разрушается «психическое и физическое здоровье», а также происходит «морально-нравственная и интеллектуальная» деградация.

Претензии у общественников вызвали треки «Краш», «Мне пох» и «Пьяную домой».

Это уже второе заявление на Клаву Коку подобного рода. В сентябре жительница Владивостока обратилась в прокуратуру, возмутившись выступлением артистки на Дне знаний. По ее мнению, певица была вульгарно одета и пела матом, хотя напротив сцены был храм.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что артисты бывают разные, претензии тоже к ним могут быть разными, однако в случае с певицей Клавой Кокой не стоит говорить об оскорблении чувств верующих во Владивостоке. Юрист призвал проводить грань между произведениями творческой личности и реальным желанием оскорбить чьи-либо чувства.