SHOT: Гале из «Ворониных» грозит инфаркт из-за болезни сердца SHOT: актрисе Анне Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анна Фроловцева

Telegram-канал SHOT сообщил, что звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию. По его информации, актрису мучают учащенное сердцебиение, боль, отдающая под лопатку и в руку, а также высокое давление.

Канал уточнил, что ранее Фроловцева уже обращалась к врачам с жалобами на сердце. В публикации отмечается, что особо ярко симптомы аритмии проявляются ночью, а их развитие может грозить инфарктом миокарда. По данным SHOT, недавно актриса даже вызывала скорую помощь, ее отвезли в стационар, где ритм сердца удалось стабилизировать.

Канал отметил, что артистке дали направление на врачебную комиссию. По его информации, после заключения врачей ей будет назначено подходящее для ее состояния лечение.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сына модельера Вячеслава Зайцева — 64-летнего Егора Зайцева — выписали из больницы. По данным канала, ему выдали направление к онкологу. Сам Зайцев пока никак не прокомментировал данную информацию. Как стало известно Mash, в ходе обследования у Зайцева выявили множество заболеваний, в том числе цирроз печени. Канал уточняет, что состояние мужчины осложнено онкологическим заболеванием и стартовавшим курсом химиотерапии.