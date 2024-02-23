SHOT: Джиган пошел на неожиданный шаг, чтобы продать свой особняк побыстрее SHOT: Джиган и Оксана Самойлова снизили стоимость особняка до 155 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Джиган

Telegram-канал SHOT сообщил, что Джиган и Оксана Самойлова снизили стоимость своего особняка в поселке Шато-Соверен на Новой Риге до 155 млн рублей. По данным канала, знаменитая пара хочет продать коттедж побыстрее, несмотря на то что рэпер до сих пор не выплатил ипотеку за него.

По информации SHOT, особняк, выставленный на продажу, облицован натуральным камнем, внутри есть гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал, хаммам и четыре спальни, а на придомовой территории выстроен гостевой дом, расположены бассейн и две беседки. В публикации уточняется, что кадастровая стоимость дома составляет 38 млн рублей.

По информации SHOT, до недавнего времени Джиган, его супруга и четверо детей снимали в аренду резиденцию, стоимость которой составляла около 3 млн рублей в месяц. Канал уточнил, что семья решила переехать, так как особняк оказался для них дороговат.

Ранее Самойлова впервые призналась, что после рождения четвертого ребенка в США супруг принимал вещества, «воздействующие на подсознание», и делал «страшные вещи». Она также рассказала, что ей пришлось накачивать мужа транквилизаторами, чтобы «привести в чувство».

Употребление наркотиков вредит здоровью.