SHOT: Деревянко прокатил новую возлюбленную на авто бывшей жены

Telegram-канал SHOT сообщил, что Павел Деревянко одолжил автомобиль бизнес-класса у бывшей супруги, чтобы свозить на светское мероприятие свою новую возлюбленную Зою Фуць. По информации канала, на вечеринку актер и модель приехали на Genesis G90, который два месяца назад купила экс-жена актера.

SHOT уточнил, что закрытая вечеринка состоялась после премьерного показа нового фильма в ресторане, получившем звезду Мишлен. По информации канала, на ней также присутствовали Александр Ревва, Андрей Гайдулян и Арарат Кещян. В публикации канала уточняется, что вечеринка продолжалась до самого рассвета, после чего Деревянко и Фуць покинули ее на автомобиле бывшей супруги актера.

Ранее Деревянко заявил, что его нынешняя возлюбленная является лучшей женщиной в его жизни. Артист уточнил, что отношения между ними начались с дружбы. На вопрос, живет ли пара вместе, актер кивнул, при этом сообщить о том, было ли сделано предложение выйти замуж возлюбленной, Деревянко отказался. Также артист рассказал, что уже подружился с детьми своей девушки от первого брака.