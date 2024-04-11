SHOT: автор хита «Черный бумер» накопил долг в 500 рублей и уехал из России SHOT: рэпер Серега проиграл в суде Социальному фонду 500 рублей

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Рэпер Серега (настоящее имя Сергей Пархоменко)

Telegram-канал SHOT сообщил, что рэпер Серега (настоящее имя Сергей Пархоменко) задолжал Социальному фонду РФ 500 рублей. По информации канала, автор хита «Черный бумер» накопил эту сумму после закрытия своего ИП, однако выплачивать долг он не стал, и ведомство обратилось в суд. SHOT уточнил, что певец проиграл в деле по иску.

Канал сообщил, что в 2017 году Пархоменко открыл в России компанию, занимавшуюся изготовлением и продажей ежедневных наборов еды, однако уже в 2020 году ее исключили из реестра малого и среднего предпринимательства. По данным SHOT, еще через два года адрес регистрации ИП был признан недействительным, у певца накопился долг в 500 рублей, а сам он уехал в Белоруссию. В публикации уточняется, что в республике он продолжает жить по сей день.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что петербургские коммунальщики подали иск в суд против актера Сергея Селина из-за его долгов за электроэнергию. По данным канала, предприятие звезды «Улиц разбитых фонарей» задолжало 50 тысяч рублей. Как стало известно каналу, через свой ИП Селин сдает в аренду недвижимость в Санкт-Петербурге, но на одном из объектов накопился долг по коммунальным платежам.