«Шоколадка наша»: Катерина Шпица похвасталась бронзовым загаром

https://static.news.ru/photo/4d1fa962-b300-11eb-957b-96000091f725_660.jpg Катерина Шпица Фото: katerinashpitsa/instagram.com

Российская актриса Катерина Шпица опубликовала в Instagram фото с отдыха на Сейшельских островах, продемонстрировав шоколадный загар. На снимке актриса позирует на фоне пальм сидя на песке. На ней только соломенная шляпа и яркий купальник.

Вот сижу и думаю, как же здорово не одеваться и не краситься! Взяла себе семь купальников для разнообразия и всякие солнечные очки, солнцезащиту вместо тональника, и красота. Знай — меняй себе наряды для плавания и никаких забот. Тем и хорош отпуск! — похвасталась Шпица, подчеркнув, что вес её багажа составил всего 25 кг.

Поклонники артистки оценили фото, отметив, что она очень быстро и красиво загорела.

Шоколадка наша, — написал один из подписчиков.

Кроме того, фанаты поддержали стремление звезды брать в отпуск как можно меньше вещей.

Тоже не сторонник на отдых тащить много вещей, надо брать универсальные — на все случаи жизни! Жена вот набирает вечно целый чемодан платьев, а реально и половину из них потом не надевает, — поделился другой комментатор.

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