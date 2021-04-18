«Шок-контент»: Киркоров показал фрагмент нового выпуска шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/b38a9a3a-a046-11eb-9053-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Накануне выхода в эфир НТВ нового выпуска шоу «Маска» один из членов жюри Филипп Киркоров опубликовал в соцсети видео со своей реакцией на рассекречивание очередного героя. Кто именно вызвал у него такую бурю эмоций, он раскрывать не стал.

Шок-контент на шоу «Маска». Раскрытие маски вызвало у меня неподдельную реакцию удивления. Уверен, и вы будете в изумлении! Кто не посмотрит, будет наказан и отшлёпан, — подписал видео в Instagram Киркоров.

На кадрах видно, как певец подскакивает от неожиданности с открытым ртом, в какой-то момент его даже начинает трясти, в конце он падает на стул, продолжая вытаращивать от удивления глаза.

Поклонники принялись гадать, кто мог так впечатлить певца. Они предположили, что под маской могли скрываться Алла Пугачёва, Николай Басков, Анита Цой и даже его отец — Бедрос Киркоров.

Как писал NEWS.ru, участник шоу «Маска» Марк Тишман, который скрывался в костюме Белого Орла и выбыл из гонки на прошлой неделе, высказался о Ламе. Он уверен, что знает артиста, который скрывается в костюме. Тишман принял участие в афтер-шоу «Маска» на YouTube-канале НТВ, где рассказал, как чувствовал себя на сцене и что самое сложное для него было — выступать на полусогнутых ногах. Если бы он выпрямился, то сразу бы выдал свой рост и мог бы навести на себя подозрения. Что же касается Ламы, то артист почти уверен, что под маской скрывается «грандиозный академический артист». Он напомнил, что вокал Ламы неоднократно поражал членов жюри и зрителей. Ранее даже делались предположения, что это оперный певец Юсиф Эйвазов — супруг Анны Нетребко.