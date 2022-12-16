«Сходите на концерт Кобзона»: Монеточка ответила на критику за плохой вокал Монеточка отправила недовольных ее вокалом зрителей на концерт ушедшего из жизни Кобзона

Фото: Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Монеточка

Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, ответила на критику зрителей, недовольных ее выступлением в Хельсинки. Публика разочаровалась в вокале певицы, назвав его плохим, сообщает KP.RU.

В ответ исполнительница предложила недовольных ее пением людям пойти на концерт к SHAMAN или к Кобзону, хотя народного артиста СССР не стало 30 августа 2018 года.

Ну вот. Я посмотрела сторис и узнала, что я не очень хорошо спела сегодня на концерте. Но я считаю, ребят, если вы — ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость, — пояснила свою точку зрения певица.

Любителям хорошего вокала исполнительница предложила ходить на выступления других артистов, в частности Иосифа Кобзона.

Лучше сходите на концерт SHAMAN или ... Кобзона, — написала на своей странице в соцсети Монеточка.

Ранее Монеточка получила претензию от журнала «Лиза». Издание просит, чтобы исполнительница убрала изображение логотипа компании с аватарки в мессенджерах и на своих страничках. В случае отказа певице может грозить суд.