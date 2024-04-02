Сходила на свидание с женатым. Что происходит в личной жизни Самбурской

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Актриса Настасья Самбурская призналась, что сходила на свидание с женатым мужчиной. По словам знаменитости, об этом она узнала уже в ресторане. Что происходит в личной жизни артистки?

Как Самбурская оказалась на свидании с женатым?

Звезда «Универа» поделилась, что остаться за одним столом с изменщиком ее вынудил голод.

«Только прихожу, флюиды даже не успела пустить. А он мне сразу такой: „Я женат!“ Я сижу и думаю, что мне с этой информацией делать. Я хочу есть, поэтому я осталась», — сказала Самбурская.

По словам актрисы, мужчина попытался завести беседу, однако она ответила ему: «Отстань». После этого он ушел из ресторана. Актриса добавила, что это абсолютно не ее проблема, однако после произошедшего она чувствовала себя ужасно.

«Я понимаю, что это абсолютно не моя проблема. Но я сижу одна в этом ресторане со стейком. Сижу с ним, такой килограммовый кусок говядины. Ем его, а ощущение, что меня как будто дерьмом облили», — добавила актриса.

Что известно о личной жизни актрисы?

Самбурская в 2017 году вышла замуж за белорусского актера Кирилла Дыцевича.

«Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в черном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Деточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю», — говорила Настасья.

Однако уже в январе 2018 года пара развелась. Тогда знаменитость призналась, что «не хочет быть жертвой».

«Я была замужем. Я развелась. Причина очень нехорошая, потому что я не хочу сесть на эту причину, как некоторые девушки у нас известные на этой причине ездят, ездят, ездят. Я не хочу быть жертвой. Вначале я боролась за какие-то отношения, за больные, за токсичные. Ну, просто у нас была несовместимость, но ты до конца веришь, что что-то там изменится. Ничего не изменится», — заявила она в интервью Регине Тодоренко.

После этого актриса не распространяется о своей личной жизни.

Настасья Самбурская продолжает творческую деятельность. В 2023 году артистка снялась в проектах «Теща», «Концерт отменяется», «Красный 5», «Макс и Гусь», «Блеск», «Галя, у нас отмена!», «Всем ветрам назло», «Недетское кино» и «Все исправлю».

Кого еще из звезд замечали с занятыми людьми?

1 апреля балерина Анастасия Волочкова рассказала, что несколько месяцев назад женатый мужчина подарил ей кольцо с бриллиантом в пять карат. По ее словам, он сделал это «за ее улыбку и глаза». Артистка отметила, что более 10 лет дружит с женой этого человека.

«Осенью подарил человек колечко с бриллиантом в пять карат. Я для этого ничего особенного не сделала. Это Ксения Собчак удивлялась, говорит, ну ты же с этим не спала, а он тебе помогал... Я говорю, Ксюш, у тебя странное мышление, ты думаешь, что, если человек связан какими-то сексуальными отношениями... А мне за улыбку, за глаза мои. Мне подарил человек, с семьей и женой которого я дружу больше 10 лет. Жена знает. Я не спрашивала ее реакцию», — пояснила Волочкова.

Также актер Эммануил Виторган рассказал, что бросил первую жену Тамару Румянцеву после того, как влюбился в Аллу Балтер. Он отметил, что старался сохранять хорошие отношения с Румянцевой.

«Я расстался с первой женой Тамарой, обидел ее, потому что в мою жизнь ворвалась огромная любовь к Аллочке. Но я старался сохранить нормальные отношения. Надо всегда помнить, что все мы люди, и не делать друг другу гадости. Даже если мужчина и женщина расходятся, у обоих должны быть только слова признательности и благодарности друг к другу», — рассказал Виторган.

Балтер умерла в возрасте 60 лет в июле 2000 года. Причиной смерти стала онкология. Виторган до последних дней находился у постели возлюбленной. В настоящий момент актер счастлив в третьем браке с избранницей по имени Ирина. Женщина на 23 года моложе 84-летнего артиста. В 2018-м у пары появилась дочь Этел, а еще спустя год — дочь Клара.

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