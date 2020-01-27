https://static.news.ru/photo/be7cefb6-4100-11ea-a2bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Вторая жена режиссёра Армена Джигарханяна Татьяна Власова рассказала, что их воссоединение было очень медленным. По её словам, прощение ей далось не сразу, однако она смогла найти в себе силы и принять актёра после того, как тот ушёл жить к пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Я простила его и поняла. Он не просил прощения. Это само собой получилось. Тут ещё возрастные вещи сыграли свою роль. Всё-таки я тоже уже не та, что была раньше, — поделилась она в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Она отметила, что до расставания у них было много планов. Джигарханян хотел уехать в Америку и там встретить свою старость, однако этим мечтам помешала сбыться Цымбалюк-Романовская. Власова добавила, что сейчас пианистка из чувства отчаяния и беспомощности говорит много неправдивых вещей, всячески пытаясь оправдать себя.

Виталина хочет быть в центре внимания. Пусть живёт так, а мы живём иначе. Она сходила на пять минут замуж за Армена Джигарханяна, а теперь он снова со мной, — подчеркнула Власова.

Ранее, как писал NEWS.ru, Цымбалюк-Романовская заявила, что её бывшему мужу Армену Джигарханяну приходится без неё тяжко и он влачит «жалкое существование». С ней, считает пианистка, народный артист жил в любви, комфорте и заботе.