https://static.news.ru/photo/29e2e282-23f7-11ea-a42b-fa163e074e61_660.jpg Рагда Ханиева Фото: ragda_kh/instagram.com

Певца и наставника на шоу «Голос» Сергея Шнурова раскритиковали пользователи соцсетей.

По мнению зрителей шоу, Шнуров дал неподходящую песню своей подопечной Рагде Ханиевой, обладающей незаурядными вокальными данными. Речь идёт о песне группы «Сплин» «Выхода нет», пишет РИА Новости.

Большинство пользователей сошлись на мнении, что песня была провальной и девушка не справилась с ней. Во всём этом вина её наставника Шнурова. Многие считают, что Рагде нужны песни, где есть пространство для голоса, чтобы там она «в полной мере могла развернуться».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Полина Гагарина стала участницей неприятной истории на шоу «Голос». Молодой исполнитель бросил семечки в певицу.