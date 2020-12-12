Шнуров рассказал, что снова станет отцом

https://static.news.ru/photo/bbdfb5cc-3d26-11eb-906a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Создатель группы «Ленинград» и сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров ждёт пополнения в семье. Его жена Ольга из Екатеринбурга скоро родит первенца, а для поющего политика этот ребёнок станет третьим.

О том, что Шнуров скоро станет отцом, он рассказал подписчикам в Instagram и уже по традиции в стихах.

С живописных ты сошла картин. // Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошёл на пользу карантин, ближе стали наши с тобой части. // От любви, среди ночей и дней мы смыкались дуговою сваркой, и теперь ребёночка мы ждём, нежно обниму я вас и жарко, — написал Шнуров.

Музыкант признался, что «расплывается в улыбке» оттого, что в его семье ожидается пополнение, и уже представляет своего наследника. Стихотворение Шнуров сопроводил роликом, на котором он на берегу моря стоит с женой.

Ольга Абрамова — четвёртая супруга Шнурова. От предыдущих браков у певца есть дочка Серафима и сын Аполлон. Ольга оказалась дочкой уральского миллиардера Валерия Абрамова. Время от времени артист вывозит свою избранницу на море, а вот светские мероприятия музыкант почти не посещает.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Шнуров и музыкант Василий Вакуленко (Баста) устроили перепалку на шоу «Голос». После выступления подопечных Шнурова оценить их выпало Басте. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев предложил сказать всё, что музыкант якобы говорил в гримёрке.