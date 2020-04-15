Шнуров высказал мнение об Уткине

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Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что её супруг Игорь Макаров периодически пытается вложиться в какой-нибудь бизнес.

По словам светской львицы, хоккеист не может заниматься инвестициями, так как для этого нужны особый характер и ум. Недавно друзья спортсмена предлагали ему проспонсировать стартап, который был связан с автомобилями....