Шоу-бизнес

Шнуров высказал мнение об Уткине

04:00, 15 апреля 2020
Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Instagram

Музыкант Сергей Шнуров поделился своим мнением об экс-комментаторе Василии Уткине.

Вася — молодец. <...> Не унывает, нашёл себя. Является классным раздражителем. Молодец! Пускай всех оскорбляет, я только за,привели слова Сергея Шнурова на портале «Газета.ru».

Своё мнение музыкант высказал во время прямого эфира с бывшим нападающим сборной России Александром Кержаковым в социальной сети Instagram.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя слова Василия Уткина о родине, назвал бывшего комментатора «тяжело больным» и посоветовал его «лечащему психиатру сменить лекарства».

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