Шнуров вернулся в «Голос»? Как лидер «Ленинграда» удивил жюри и зрителей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Рок-музыкант Сергей Шнуров вернулся в новом сезоне шоу «Голос» на Первом канале. Как лидер «Ленинграда» удивил зрителей и жюри, чем огорчил Владимира Преснякова и Zivert и кто еще участвует в 12-м сезоне шоу?

С какой песней Шнуров вернулся в «Голос»

Третий выпуск 12-го сезона шоу «Голос» начался с сюрприза для жюри — на сцену во время слепых прослушиваний вышел Сергей Шнуров, который вернулся в шоу после творческого отпуска.

Шнур исполнил свой хит «Терминатор». Как отмечает The Voice Mag, уже на первых нотах свое кресло к сцене развернула Юлия Зиверт, за ней последовал Владимир Пресняков. Фронтмен Therr Maitz Антон Беляев сначала в нарушение правил подглядел, кто находится на сцене, и только потом нажал на красную кнопку. Последней к Шнурову обернулась Полина Гагарина, которая нажала кнопку ногой.

Все четверо наставников вышли на сцену и присоединились к рокеру, повторно исполнили «Терминатор» и потанцевали.

«Я надеюсь, поднял вам настроение», — сказал Шнуров.

Чем Шнуров огорчил Преснякова

Зиверт потребовала, чтобы Шнуров пошел к ней в команду, настаивая, что первой повернулась к рокеру. С ней заспорил Пресняков.

«Между мальчиком и девочкой я всегда выбирал девочку», — объявил им певец.

«Серега, какой облом», — огорчился Пресняков.

Какое предсказание на новый сезон сделал Шнуров

Сергей Шнуров огорчил Юлию Зиверт, заявив, что ей с подопечными не выиграть в 12-м сезоне шоу.

«Я всегда сидел в вашем кресле. Оно счастливое. Вы не выиграете, но будете самой запоминающейся артисткой этого сезона. Как и я», — объявил рокер.

Зиверт в ответ возмутилась: «Как не выиграю?!»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Шнуров

Что за скандал был на первом выпуске «Голоса»

Первый выпуск 12-го сезона «Голоса» вышел 19 января. На нем бессменная наставница Полина Гагарина устроила скандал и попыталась уйти с программы. Причиной стало то, что последняя конкурсантка Анастасия Паньшина после песни «Спектакль окончен» Гагариной выбрала в качестве наставника Преснякова. Она объяснила, что очень хотела к нему попасть, но Гагарина обиделась.

«Меня травмировали тогда и использовали. В 11-м сезоне выходила к девчонкам и с удовольствием пела с ними, они меня целовали, говорили спасибо, но шли к Владимиру. Ладно бы дважды, но это раз пять случалось! Поэтому спою при условии: если вы пойдете ко мне», — объявила она.

Кто участвует в «Голос-12»

Первый канал показал три выпуска нового сезона «Голоса», в которых четверо наставников набирали себе команду.

В первом выпуске сразу четверо участников пошли в команду Преснякова — петербурженка Анастасия Мартьянова, которая вышла с песней Адель, Паньшина, а также Ирина Зорина и Арсен Джалавян, исполнивший песню Сюткина «Я — то, что надо». К Гагариной пошла Эльза Юсупова из Татарстана, к Зиверт — Алексей Сулима из Барнаула, а к лидеру Therr Maitz — юная исполнительница из Белоруссии Анастасия Садковская.

Во втором выпуске команду Преснякова пополнили Илья Булыгин из Воронежа и Вероника Новикова из Коломны. К Полине Гагариной пришли петербуржец Богдан Шувалов, выступивший с песней Билли Айлиш, и Дарья Звездина из Красноярска. К Зиверт пришел Петр Родионов из Петербурга, а Беляев набрал в свою команду 39-летнего жителя Люберец Олега Прокуратова и юную ростовчанку Виолетту Ткаченко.

На третьей неделе слепых прослушиваний многие из участников были одобрены всеми наставниками: Елизавета Денисова из Тулы и грузин Бэка Шошиашвили пошли в команду Беляева, Пресняков взял Георгия Русских, Зиверт взяла тунисца Маджа Акрута, который исполнил песню Стинга Desert Rose, а Полина Гагарина подобрала себе крымчанку Диану Макарову и казашку Инну Евтушенко.

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