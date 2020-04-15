Шнуров сказал, что заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0d724d0a-7f13-11ea-9319-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: АГН Москва/Global Look Press

Российский политик и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров во время прямого эфира в Instagram в аккаунте футболиста Александра Кержакова заявил, что заражён COVID-19.

Ко мне не приезжай, потому что я болею коронавирусом, — сказал Шнуров.

Член Партии Роста пояснил, что сейчас находится на даче под Санкт-Петербургом и ходит в магазин самостоятельно. При этом рокер заверил, что надевает маску и очки, «чтобы его никто не узнал».

Шнуров подчеркнул, что хочет заразить депутатов и таким образом обновить состав Госдумы.

Пока не пускают. Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну, — планирует Шнуров.

Как писал NEWS.ru, ранее артист поделился своим мнением об экс-комментаторе Василии Уткине.