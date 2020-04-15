Шнуров сказал, что заразился коронавирусом

Российский политик и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров во время прямого эфира в Instagram в
Ко мне не приезжай, потому что я болею коронавирусом, — сказал Шнуров.
Член Партии Роста пояснил, что сейчас находится на даче под Санкт-Петербургом и ходит в магазин самостоятельно. При этом рокер заверил, что надевает маску и очки, «чтобы его никто не узнал».
Шнуров подчеркнул, что хочет заразить депутатов и таким образом обновить состав Госдумы.
Пока не пускают. Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну, — планирует Шнуров.
Как писал NEWS.ru, ранее артист поделился своим мнением об экс-комментаторе Василии Уткине.
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