Шнуров назвал Пригожина «холёной моськой»

https://static.news.ru/photo/e364f4a2-3a3f-11eb-bc04-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группы «Ленинград» и сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров резко высказался в адрес продюсера Иосифа Пригожина после жалоб на падение доходов артистов из-за пандемии и назвал его «холёной моськой».

Таким образом музыкант и политик ответил на просьбу дать оценку действиям артистов, которые просят господдержки, после того как их доходы резко снизились из-за ограничений по коронавирусу и говорят о тяжёлой жизни в новых реалиях.

Это не позорная история, просто когда артистов представляет такая холёная моська как Иосиф Пригожин, пропадает желание такому помочь. Не надо играть нищего с такими «задниками» в Instagram. Я считаю, что такие ребята, как Тарзан, Газманов и Пригожин уж точно могут потерпеть. И от голода они, поверьте, страдать не будут — никаких серьёзных экономических сложностей они не испытывают. Это не уволенные таксисты, — заявил Шнуров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Поводом для высказывания Шнурова в адрес продюсера стало его заявление о том, что в 90-е годы артисты зарабатывали, несмотря на отсутствие больших денег у публики, но все были уверены, что стоят на пороге новой жизни и «границы скоро откроются». Сегодня они «закрываются», и никто не знает, что будет через год или два.

По словам Пригожина, на сегодняшний день около 600 тысяч человек, задействованных в индустрии развлечений, остались без работы. При этом попытки найти альтернативу живым выступлениям в Интернете он сравнил с сексом по телефону.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал Шнурову сначала разобраться с внутренними проблемами в Партии Роста, а уже потом критиковать власти Санкт-Петербурга из-за введённых на фоне пандемии коронавируса ограничений. Так парламентарий ответил на критику концерта рэпера Басты, сообщал NEWS.ru.