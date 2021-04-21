Шнуров рассказал, почему заканчивается карьера певцов после шоу «Голос»

https://static.news.ru/photo/bbcae9b8-a319-11eb-8cf9-96000091f725_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шнуров объяснил, почему артистам из шоу «Голос» тяжело стать известными. По словам музыканта, в шоу-бизнесе катастрофически не хватает новых хороших песен.

Шнуров считает, что поющих людей в стране много, но умение — это всего лишь 10% успеха.

Нет материала. Петь нечего. Что могут люди сказать? Ребята на «Голосе» классно поют, которых я вёл. Какая у них идея дальше? Это инструмент, а инструмент без нот — это ничто. Это скрипка, — пояснил лидер группы «Ленинград» в эфире шоу Надежды Стрелец.

Сам музыкант называет себя в «Голосе» только приглашённым артистом. Тем более, что сейчас он исключил свою «светскую активность» и ничем не может помочь молодым исполнителям.

Сергей Шнуров был членом жюри проекта. Музыкант постоянно конфликтовал с другими участниками шоу.

Как сообщалось ранее, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил причины своих постоянных нападок на рэпера Басту и певицу Полину Гагарину. Вместе с Полиной Гагариной, Валерием Сюткиным и Бастой Шнуров являлся наставником девятого сезона проекта «Голос» на Первом канале.