Шнуров рассказал, что получает за корпоратив 11,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/95063a0e-435a-11eb-a4d9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Музыкант и шоумен Сергей Шнуров в частном порядке выступает на корпоративных мероприятиях за 11,5 млн рублей. Об этом в разговоре с журналистами сообщил сам лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVI.

По словам исполнителя и журналиста, он практически не заметил снижения уровня спроса на корпоративы, о котором заявляли многие артисты на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Как отметил Шнуров, дела в этом смысле у него обстоят неплохо, работа по-прежнему есть.

Музыкант рассказал, что в течение месяца он, как правило, даёт по два частных концерта. Кроме того, Шнуров не выступает в новогоднюю ночь. Однако в прошлом году он пренебрёг этим принципом. Как вспомнил сам артист, за концерт в ночь на 1 января заказчик предложил огромные деньги, поэтому пришлось согласиться.

Выступление Шнурова на корпоративе в частном порядке стоит 11,5 млн рублей.

Как стоило $150 тысяч, так и стоит. Никуда — ни влево, ни вправо, — цитирует музыканта ТАСС.

Ранее NEWS.ru передавал, что Шнуров посвятил нецензурное стихотворение людям, раскритиковавшим его за вопросы президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции.