Шнуров попросил СМИ не тиражировать ложные данные о его семье

https://static.news.ru/photo/cd8677dc-3e4a-11eb-8898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Сергей Шнуров попросил работников СМИ не тиражировать ложную информацию о его семье.

По словам представителя музыканта, 14 декабря ряд СМИ растиражировали ложные данные касательно его жены Ольги Абрамовой.

И я, как публичная персона, привык к вашим фантазиям, но моя жена — отнюдь. Оставьте в покое беременную женщину, которая сама не лезет на печатные страницы, — отметил Шнуров в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Он также добавил, что журналисты должны «фильтровать» заведомую ложь и выдумки.

Некоторое время назад экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий заявил, что Шнуров занимается поисками подходящей суррогатной матери, так как его супруга не хочет портить фигуру.

Ольга Абрамова — четвёртая супруга Шнурова. От предыдущих браков у певца есть дочка Серафима и сын Аполлон. Ольга оказалась дочкой уральского миллиардера Валерия Абрамова. Время от времени артист вывозит свою избранницу на море, а вот светские мероприятия музыкант почти не посещает.

Ранее NEWS.ru писал, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поздравил с новостью о скором отцовстве своего «вечного оппонента» — музыканта и депутата Сергея Шнурова и посоветовал ему «не учить малыша нецензурной лексике».