Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в ответ на заявление, что ему грозит «скоропостижная и внезапная кончина». Оно было распространено православным деятелем Сергеем Алиевым после выхода клипа I_$uss.

Алиев отметил, что музыкант может избежать скорой смерти, только если удалит видеоролик со всех Интернет-площадок. Шнуров в стихотворении, которое разместил на своей странице в Instagram, пошутил об именно такой причине своей «смерти»: «Сдох от клипа, горемыка». Об этом сообщают «Невские новости».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Когда умру скоропостижно, В последний путь меня попрут. Я буду возлежать бездвижно, Худой, как арматуры прут. Зеваки спросят у прохожих, - Как вдруг почил бесстыжий муж, На “спился” что-то не похоже, Не от стыда ли помер уж? Восток уже зарделся зорькой, Процессия давно в пути. Ответит, им пыхнув махоркой, Какой-нибудь небритый тип, - Бывало не вязал он лыка, И неумерен был во всём, Но сдох от клипа, горемыка. Теперь мы гробик с ним несём.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Ранее NEWS.ru сообщал, что афонские старцы предсказали Сергею Шнурову скорую смерть, если он не удалит свой клип I_$uss. По словам Сергея Алиева, он лично пообщался со старцами, которые попросили передать предсказание музыканту.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях