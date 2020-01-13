https://static.news.ru/photo/e897ca94-364e-11ea-84e8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в ответ на заявление, что ему грозит «скоропостижная и внезапная кончина». Оно было распространено православным деятелем Сергеем Алиевым после выхода клипа I_$uss.

Алиев отметил, что музыкант может избежать скорой смерти, только если удалит видеоролик со всех Интернет-площадок. Шнуров в стихотворении, которое разместил на своей странице в Instagram, пошутил об именно такой причине своей «смерти»: «Сдох от клипа, горемыка». Об этом сообщают «Невские новости».

Ранее NEWS.ru сообщал, что афонские старцы предсказали Сергею Шнурову скорую смерть, если он не удалит свой клип I_$uss. По словам Сергея Алиева, он лично пообщался со старцами, которые попросили передать предсказание музыканту.