Шнуров «отметился» на 875-летии Москвы песней о сгоревшей столице

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров на большом концерте в Лужниках, который состоялся в честь 875-летия Москвы, отметился провокационной песней о сгоревшей столице. Он исполнил композицию «Москва, по ком звонят твои колокола?», чем вызвал оторопь у публики на фоне сложной ситуации в мире.

Текст песни выглядит так:

Вчера приснился сон прекрасный,

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.

Затем следует повествование о том, что вместе с Москвой сгорели и известные политики с перечислением их фамилий, люди на Болотной площади, полицейские и прочая. В песне «по традиции» присутствует ненормативная лексика.

Композиция Шнурова не новая, но далеко не всем знакомая. Видео с выступления артиста активно распространяется по соцсетям. У многих скандальное выступление лидера «Ленинграда» вызвало не только возмущение, но и недоумение.

Ранее Шнуров (Шнур) заявил, что его коллектив запрещен в Санкт-Петербурге. Он отметил, что негласный запрет на выступления его команды действует, хотя пользы никому он не принесет.