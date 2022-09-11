Сергей Шнуров на большом концерте в Лужниках, который состоялся в честь 875-летия Москвы, отметился провокационной песней о сгоревшей столице. Он исполнил композицию «Москва, по ком звонят твои колокола?», чем вызвал оторопь у публики на фоне сложной ситуации в мире.
Текст песни выглядит так:
Вчера приснился сон прекрасный,
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Затем следует повествование о том, что вместе с Москвой сгорели и известные политики с перечислением их фамилий, люди на Болотной площади, полицейские и прочая. В песне «по традиции» присутствует ненормативная лексика.
Композиция Шнурова не новая, но далеко не всем знакомая. Видео с выступления артиста активно распространяется по соцсетям. У многих скандальное выступление лидера «Ленинграда» вызвало не только возмущение, но и недоумение.
Ранее Шнуров (Шнур) заявил, что его коллектив запрещен в Санкт-Петербурге. Он отметил, что негласный запрет на выступления его команды действует, хотя пользы никому он не принесет.