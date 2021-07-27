Шнуров отказался заплатить экс-солистке «Ленинграда» 19 млн рублей

Солист и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался платить 19 млн рублей экс-вокалистке коллектива Алисе Вокс, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката исполнительницы Романа Лалаяна.

Юрист отметил, что 1,5 месяца переговоров ни к чему не привели и представители артистки обратились в суд с исковым заявлением. Он подчеркнул, что пытался добиться перечисления суммы до разбирательств в инстанции.

Да, мы направляли письма в адрес самого Шнурова, юридических лиц и прочих связанных с ним организаций, получили ответные письма. В этих письмах был отказ от удовлетворения наших претензий, абсолютное несогласие с нашей позицией. Естественно, мы не согласились с этой позицией и направили свои требования в суд. Пусть суд решает, а не переговорщики, — рассказал Лалаян.

Юрист напомнил, что его клиентка хочет получить 20 млн рублей за хит «Экспонат» и ещё 38 композиций, написанных совместными усилиями.

Алиса Вокс выступала в составе «Ленинграда» с 2012 по 2016 год. За это время коллектив выпустил хиты: «Патриотка», «37-й», «Плачу», «Экспонат» и другие. Песни долгое время лидировали в хит-парадах радиостанций.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров займётся производством технической конопли. Артист приобрёл долю 5% компании «Смарт Хемп», возрождающей в РФ выпуск изделий из этого растения. По 2,5% долей в «Смарт Хемпе» звезде уступили Максим Уваров и Сергей Пупко, до последнего времени владевшие предприятием на паритетных началах. Теперь у Уварова и Пупко по 47,5%, у Шнурова — 5% в «Смарт Хемп».