https://static.news.ru/photo/def3be14-591a-11ea-bb0e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Шнуров опроверг слухи о том, что он удалил все политические посты после того, как вступил в петербургскую Партию Роста. Музыкант отметил, что его обвинили в том, чего он не делал.

Певец добавил, что это доказывает: против него уже ведётся борьба посредством чёрного пиара. Но он к этому относится «спокойно», а случившееся называет «своеобразной травлей» против него, пишет РИА Новости.

Можете зайти, посмотреть — все посты на месте. Я удалил посты в 2018 году, когда великий художник Бэнкси уничтожил свою работу. И я решил поступить ровно, как он, — сказал музыкант.

Шнуров добавил, что в будущем будет куда более политкорректнее, так как его к этому обязывает теперешний статус. Вполне возможно, добавил музыкант, что в будущем году он примет участие в выборах в Госдуму.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рок-музыкант Сергей Шнуров, вступивший в Партию Роста, нашёл свой электорат. Лидеру группы «Ленинград» помогли личные сообщения в Instagram.