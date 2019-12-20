https://static.news.ru/photo/65895e08-2440-11ea-8f55-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Наставник проекта «Голос» Сергей Шнуров пошутил над участником из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого ранее оскорбило Полину Гагарину.

Курчанин исполнял песню в образе гопника и насыпал на стол певицы семечки. Гагариной эта шутка не понравилась.

Теперь Курчанин разместил на своей странице в Instagram видеоролик, в котором Шнуров объясняет ему, как надо было поступить в той ситуации.

Ты понимаешь, почему тебя не оставили? Я же тебе говорил, сыпь ей на голову. На голову! — пошутил Шнуров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на выборе композиции для Курчагина настояли Шнуров и солистка группы «Ленинград» Виктория Кузьмина, которая занималась с уральцем на тот момент. Идея купить семечки и бросить их в Гагарину тоже принадлежит Шнурову. По словам Курчагина, он так и сказал: мол, «купи семок», кинь Гагариной и скажи «От души». Но шутка была не понята, тем более, как выяснилось позже, у Гагариной было плохое настроение.