Наставник проекта «Голос» Сергей Шнуров пошутил над участником из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого ранее оскорбило Полину Гагарину.
Курчанин исполнял песню в образе гопника и насыпал на стол певицы семечки. Гагариной эта шутка не понравилась.
Теперь Курчанин
Ты понимаешь, почему тебя не оставили? Я же тебе говорил, сыпь ей на голову. На голову! — пошутил Шнуров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на выборе композиции для Курчагина настояли Шнуров и солистка группы «Ленинград» Виктория Кузьмина, которая занималась с уральцем на тот момент. Идея купить семечки и бросить их в Гагарину тоже принадлежит Шнурову. По словам Курчагина, он так и сказал: мол, «купи семок», кинь Гагариной и скажи «От души». Но шутка была не понята, тем более, как выяснилось позже, у Гагариной было плохое настроение.
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