https://static.news.ru/photo/1c539162-4043-11ea-8bd8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Музыкант, телеведущий и шоумен Сергей Шнуров согласится пойти в политику, только если почувствует возможность «причинить людям добро». Артист признаётся, что в настоящее время в Госдуме для него места нет.

По словам Шнурова, он пойдёт в политику, если поймёт, что нужен людям, что может привнести в их жизни некое добро. При других условиях музыкант от такой работы откажется.

Лидер группировки «Ленинград» говорит, что пока сам не до конца отдаёт себе отчёт в том, какую именно дорогу он выбрал.

Мне кажется, я ещё не определился, иду я куда-то, не иду — «без меня меня женили». В данной конфигурации Госдумы для меня там места нет, — цитирует Шнурова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер группы «Ленинград» посвятил стихи новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Шнуров опубликовал видео в Instargam, в котором читает строки с «наставлением» Мишустину.