Шнуров написал матерный стих об очередях в метро во время пандемии

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение об очередях в московском метро из-за поголовной проверки наличия у пассажиров пропусков. Музыкант сравнил столпившихся людей со скотом.

Стихотворение он выложил в Instagram.

С 15 апреля в Москве заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном, так и общественном. Из-за проверок наличия у пассажиров кодов утром на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди. Возле многих платформ пробки из граждан начинались уже на улице.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от полиции организовать работу так, чтобы не создавать скоплений людей. Градоначальник также отметил, что власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 15 апреля в России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим, писал NEWS.ru.