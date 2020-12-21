Шнуров матерными стихами оправдался за неудачные вопросы Путину

https://static.news.ru/photo/1f007ea6-42c8-11eb-8aef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров посвятил нецензурное стихотворение людям, раскритиковавшим его за вопросы президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции.

Алкоголик, тупой и пустой, как ведёрко, // Я по-прежнему шатко стою на своём. // Не собьёт меня ветер с маршрута моёва // Нет покоя коллегам, впал в ступор народ // Кто теперь самый главный моральный урод? — написал в Instagram музыкант.

В стихотворении присутствует очень много нецензурной брани и ненормативной лексики.

Ранее бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс критически отозвалась о выступлении лидера коллектива Сергея Шнурова на большой пресс-конференции Владимира Путина. Она назвала его вопросы «откровенно глупыми». Вокс считает, что раньше Шнуров в подобной ситуации обязательно задал бы действительно важный вопрос. По её словам, музыкант пытается быть тем, кем не является на самом деле. Но она подчеркнула, что Сергею уже тяжело эксплуатировать образ бунтаря, особенно имея «зубы за 15 млн».

Сергей Шнуров, присутствуя на пресс-конференции Путина от телеканала RTVI, задал два вопроса. В первом из них он спросил, почему русские хакеры не помогли президенту США Дональду Трампу переизбраться на новый срок, а второй вопрос заключался в том, как русский человек может говорить о жизни, не используя нецензурных выражений.

Путин назвал первый вопрос провокацией, а отвечая на второй, поблагодарил Шнурова за то, что тот не использовал в их диалоге ненормативную лексику. Он также посоветовал музыканту смотреть советские кинофильмы, чтобы отучиться материться. Сам Шнуров пояснил, что хотел сказать такими вопросами. По его словам, он пытался вместить в них очень много смыслов и счёл, что у него это получилось, писал NEWS.ru.