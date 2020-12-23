Шнуров матом ответил Хинштейну на критику ненормативной лексики

https://static.news.ru/photo/e05425b8-4533-11eb-8629-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров резко ответил главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну на его критику по поводу использования музыкантом нецензурной лексики.

Наплевать, пускай меня заблочат. /Я Хинштейну напишу ответ, — так начал Шнуров своё стихотворение, опубликовав его в Instagram.

Далее в каждой строчке его рифмованного ответа содержатся матерные выражения. Он «прошёлся» и по внешности Хинштейна, и по его умственным способностям, и по законодательной деятельности.

За 40 минут публикация Шнурова набрала 9 тысяч лайков, однако даже многим его поклонникам не понравился такой резкий ответ.

Как писал NEWS.ru, ранее Шнуров уже писал нецензурное стихотворение в ответ на инициативу Госдумы запретить использование нецензурной лексики и критики государства в социальных сетях. Авторами этого законопроекта выступили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Хинштейн тогда отметил, что такое внимание к его инициативам со стороны члена экспертного совета думского комитета по культуре и «видного певца эпохи» Сергея Шнурова льстит ему. Поэтому парламентарий решил ответить ему также в стихах: «Волшебно, славно, сладко, мило,/Ужасно, мерзко, стоп, конец./Зачем искать слова другие,/Когда в запасе есть… трындец».