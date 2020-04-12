Шнуров хлёстко высмеял Собчак за фото в колготках

Сергей Шнуров высмеял Собчак за опубликованный снимок ягодиц в колготках. Музыкант увидел в этом стремление телеведущей вновь всем «тыкнуть в морды» именно этой частью тела.
В тексте содержатся фразы о том, что экс-политик решила сфотографировать «лучшего друга» — «старенького, но вёрткого». «Вновь показала сухофрукт в узорчатой обёртке», —
Надо отметить, что это не первый выпад Шнура в сторону Собчак, которая тоже никогда не отмалчивается в ответ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Сергей Шнуров в своей новой песне раскритиковал решение президента РФ Владимира Путина о продлении выходных дней до конца апреля из-за распространения коронавируса.
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