Шнуров хлёстко высмеял Собчак за фото в колготках

https://static.news.ru/photo/12875e50-7c72-11ea-865b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров высмеял Собчак за опубликованный снимок ягодиц в колготках. Музыкант увидел в этом стремление телеведущей вновь всем «тыкнуть в морды» именно этой частью тела.

В тексте содержатся фразы о том, что экс-политик решила сфотографировать «лучшего друга» — «старенького, но вёрткого». «Вновь показала сухофрукт в узорчатой обёртке», — резюмировал лидер группы «Ленинград» в Instagram.

Надо отметить, что это не первый выпад Шнура в сторону Собчак, которая тоже никогда не отмалчивается в ответ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Сергей Шнуров в своей новой песне раскритиковал решение президента РФ Владимира Путина о продлении выходных дней до конца апреля из-за распространения коронавируса.