«Шлак»: Иосиф Пригожин оценил современную российскую музыку

https://static.news.ru/photo/10029b2a-ad7a-11ea-bd9c-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин (архивное фото) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин обрушился с критикой в адрес современных исполнителей, обвинив их в однообразной музыке.

По его словам, настоящими певцами могут стать только те, кто получил специальное образования в музыкальных заведениях.

Сегодня на сцену выходит кто угодно, шалопаи. Среди них есть талантливые люди, но 90% — шлак. Мы страна, которая любит шансон и частушки, — отметил супруг певицы Валерии в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Пригожин подчеркнул, что в музыкальной индустрии России идёт упадок. Творчество превратили в бизнес. Из-за этого люди перестали разбираться в стилях и жанрах. Сам продюсер признался, что скучает по временам Виктора Цоя, потому что тогда все песни были на злобу дня.

Как ранее писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин заявил, что многие артисты «оказались в чудовищной ситуации», лишившись заработков, а «первая десятка самых популярных и востребованных звёзд» практически бедствует.