Шинейд О'Коннор умерла в 56 лет: 13 фото ирландской певицы Причина смерти исполнительницы хита Nothing Compares 2 U пока не сообщается.

Фото: IMAGO/United Archives / kpa/Global Look Press

Ирландская певица Шинейд О'Коннор на концерте в Германии в 1990 году

Ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Об этом сообщило издание The Irish Times. Что стало причиной смерти звезды, не сообщается.

8 января 2022-го 17-летний сын певицы покончил с собой. Он покинул клинику, где проходил лечение и пропал без вести. О его гибели О’Коннор сообщила на личной страничке в социальной сети.

«Мой прекрасный сын, Неви’им Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, решил закончить свою земную борьбу сегодня, и теперь он с богом. Пусть он покоится с миром и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш. Я так сильно люблю тебя», — написала певица 8 января 2022 года.

Шинейд не раз обращалась за помощью к специалистам, так как она хотела совершить самоубийство. Последние годы артистка страдала от депрессии, также у нее был диагностирован маниакально-депрессивный психоз. Она не скрывала проблемы от поклонников. «В моей жизни нет никого, кроме моего врача, моего психиатра — самого милого человека на земле... И это единственное, что удерживает меня в жизни в данный момент», — признавалась артистка.

В 2023 года Шинейд получила высшую награду за классический ирландский альбом на церемонии вручения наград RTÉ Choice Music Awards. По ее словам, она посвятила свою победу «всем без исключения членам сообщества беженцев Ирландии».

За всю карьеру О’Коннор выпустила 10 студийных альбомов, а ее песня Nothing Compares 2 U была названа синглом номер один в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards.