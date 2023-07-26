Ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Об этом сообщило издание The Irish Times. Что стало причиной смерти звезды, не сообщается.
8 января 2022-го 17-летний сын певицы покончил с собой. Он покинул клинику, где проходил лечение и пропал без вести. О его гибели О’Коннор сообщила на личной страничке в социальной сети.
«Мой прекрасный сын, Неви’им Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, решил закончить свою земную борьбу сегодня, и теперь он с богом. Пусть он покоится с миром и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш. Я так сильно люблю тебя», — написала певица 8 января 2022 года.
Шинейд не раз обращалась за помощью к специалистам, так как она хотела совершить самоубийство. Последние годы артистка страдала от депрессии, также у нее был диагностирован маниакально-депрессивный психоз. Она не скрывала проблемы от поклонников. «В моей жизни нет никого, кроме моего врача, моего психиатра — самого милого человека на земле... И это единственное, что удерживает меня в жизни в данный момент», — признавалась артистка.
В 2023 года Шинейд получила высшую награду за классический ирландский альбом на церемонии вручения наград RTÉ Choice Music Awards. По ее словам, она посвятила свою победу «всем без исключения членам сообщества беженцев Ирландии».
За всю карьеру О’Коннор выпустила 10 студийных альбомов, а ее песня Nothing Compares 2 U была названа синглом номер один в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards.
Фото: IMAGO/United Archives / kpa/Global Look Press
Шинейд О'Коннор на концерте в Германии в 1994 году
Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Шинейд О'Коннор выступает вживую в Риме в Auditorium Park Music в 2008 году
Фото: Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Шинейд О'Коннор выступает на закрытии Ramsbottom Festival в Бери в Великобритании, 2013 год
Фото: Shutterstock.com
Шинейд О'Коннор во время выступления в театре Ла Фениче в Венеции в 2013 году
Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Шинейд О'Коннор выступает во время тура в поддержку нового альбома «I’m Not Bossy, I’m The Boss», 2014 год
Фото: imago-images.de/Global Look press
Шинейд О Коннор на концерте в Admiralspalast в Берлине, 2019 год
Фото: Alessandro Bosio/Keystone Press Agency/Global Look Press
Шинейд О'Коннор выступает вживую в Hiroshima Mon Amour в Турине, Италия, 2020 год