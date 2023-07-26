Ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Об этом сообщило издание The Irish Times. Что стало причиной смерти звезды, не сообщается.

8 января 2022-го 17-летний сын певицы покончил с собой. Он покинул клинику, где проходил лечение и пропал без вести. О его гибели О’Коннор сообщила на личной страничке в социальной сети.

«Мой прекрасный сын, Неви’им Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, решил закончить свою земную борьбу сегодня, и теперь он с богом. Пусть он покоится с миром и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш. Я так сильно люблю тебя», — написала певица 8 января 2022 года.

Шинейд не раз обращалась за помощью к специалистам, так как она хотела совершить самоубийство. Последние годы артистка страдала от депрессии, также у нее был диагностирован маниакально-депрессивный психоз. Она не скрывала проблемы от поклонников. «В моей жизни нет никого, кроме моего врача, моего психиатра — самого милого человека на земле... И это единственное, что удерживает меня в жизни в данный момент», — признавалась артистка.

В 2023 года Шинейд получила высшую награду за классический ирландский альбом на церемонии вручения наград RTÉ Choice Music Awards. По ее словам, она посвятила свою победу «всем без исключения членам сообщества беженцев Ирландии».

За всю карьеру О’Коннор выпустила 10 студийных альбомов, а ее песня Nothing Compares 2 U была названа синглом номер один в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards.

Шинейд О'Коннор на концерте в Германии в 1994 году

Фото: IMAGO/United Archives / kpa/Global Look Press

Шинейд О'Коннор на концерте в Германии в 1994 году

BriganiArt/Suhmann/Global Look Press

Фото: Шинейд О'Коннор на Берлинской Арене

BriganiArt/Suhmann/Global Look Press

Шинейд О'Коннор во время концерта в Берлине

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Шинейд О'Коннор во время концерта в Берлине

Шинейд О'Коннор выступает вживую в Риме в Auditorium Park Music в 2008 году

Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шинейд О'Коннор выступает вживую в Риме в Auditorium Park Music в 2008 году

Шинейд О'Коннор во время фестиваля City Culture Zone в Варшаве в 2008 году

Фото: Shutterstock.com

Шинейд О'Коннор во время фестиваля City Culture Zone в Варшаве в 2008 году

Шинейд О'Коннор выступает на закрытии Ramsbottom Festival в Бери в Великобритании, 2013 год

Фото: Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шинейд О'Коннор выступает на закрытии Ramsbottom Festival в Бери в Великобритании, 2013 год

Шинейд О'Коннор в берлинском Astra Kulturhaus в 2012 году

Фото: POP-EYE/Kriemann/Global Look Press

Шинейд О'Коннор в берлинском Astra Kulturhaus в 2012 году

Шинейд О'Коннор во время выступления в театре Ла Фениче в Венеции в 2013 году

Фото: Shutterstock.com

Шинейд О'Коннор во время выступления в театре Ла Фениче в Венеции в 2013 году

Шинейд О'Коннор выступает во время тура в поддержку нового альбома «I’m Not Bossy, I’m The Boss», 2014 год

Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шинейд О'Коннор выступает во время тура в поддержку нового альбома «I’m Not Bossy, I’m The Boss», 2014 год

Шинейд О Коннор на концерте в Admiralspalast в Берлине, 2019 год

Фото: imago-images.de/Global Look press

Шинейд О Коннор на концерте в Admiralspalast в Берлине, 2019 год

Шинейд О'Коннор выступает вживую в Hiroshima Mon Amour в Турине, Италия, 2020 год

Фото: Alessandro Bosio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шинейд О'Коннор выступает вживую в Hiroshima Mon Amour в Турине, Италия, 2020 год

Шинейд О'Коннор в британском телешоу «Доброе утро, Британия», 2021 год

Фото: Good Morning Britain/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шинейд О'Коннор в британском телешоу «Доброе утро, Британия», 2021 год