«Шило на мыло»: продюсер о Бадоевой вместо Галкина в шоу «Лучше всех!» Продюсер Рудченко назвал заменой «шила на мыло» работу Бадоевой в «Лучше всех!»

Фото: Социальные сети

Жанна Бадоева

Приглашение телеведущей Жанны Бадоевой в шоу «Лучше всех!» на Первом канале вместо Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) станет заменой «шила на мыло», заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, российское ТВ нуждается в новых лицах.

Для меня это какое-то решение... шило на мыло. Один высказавшийся, вторая — не поддержавшая это все. Если мы хотим поддержать наших ребят, народ, то нужно таких людей убирать с эфиров, какими бы харизматичными они ни были. Нужно растить, воспитывать новые таланты, которые при удобном случае не станут убегать [из России], как вышеупомянутые «герои», — отметил Рудченко.

Эксперт также подчеркнул, что «надо воспитывать новых телеведущих, а не платить миллиарды нынешним».

Ранее уже сообщалось, что детское шоу талантов «Лучше всех!» на российском ТВ будет вести Жанна Бадоева. Прежде ведущим передачи был шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который покинул Россию после начала специальной военной операции.

Представители Первого канала уточнили, что съемки нового сезона «Лучше всех!» уже ведутся. Других подробностей пока не приводится. Дата выхода шоу на экраны также не сообщается.