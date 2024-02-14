Шило на мыло: кто придет на смену Пугачевой и Киркорову?

Фото: Александр Яковлев/ТАСС

Алла Пугачева и Филипп Киркоров

После отъезда из России Аллы Борисовны и скандала вокруг «голой» вечеринки стало очевидно: культурный ландшафт меняется, у общества есть запрос на новые смыслы и новых героев в шоу-бизнесе. Но кто придет на смену экс королям и королевам эстрады?

Сначала мы жили бедно, потом нас обокрали

На протяжении трех десятилетий лица «голубых огоньков» и прочих музыкальных шабашей на федеральных каналах не менялись. Алла Пугачева со свитой, Филипп Киркоров и — опционально — их окружение.

Что зритель устал от такой музыкальной элиты, стало понятно еще задолго до «голой» вечеринки. Год из года среднестатистический россиянин, сцепив зубы, шипел: одни и те же. И если первые сезоны шоу «Голос» и прочих, похожих, еще вызывали какой-то ажиотаж, то чем дальше — тем становились менее интересными.

А почему? Да все потому же. То, что выдавалось в эфир под соусом «таланты из народа», в итоге становилось продюсерскими коммерческими проектами, неотличимыми друг от друга.

Ведь что важно: та же Пугачева не родилась на свет Примадонной. Она прошла огромный путь, а стала известна как яркая, самобытная, ни на кого не похожая певица. Да и Филипп Бедросович не всегда плясал в перьях и блестках. Изначально зритель видел скромного высокого болгарина с выдающимися вокальными данными.

Последние же 30 лет музыкальных звезд словно штампуют на конвейере. В картине Балабанова «Брат-2» показана эта технология — там певица Ирина Салтыкова, играющая саму себя, непрерывно приплясывает под клип в розовых тонах, слушая абсолютно бессмысленную попсовую песню в собственном исполнении.

Главный герой, Данила Багров, говорит:

— Ты мне нравишься, только музыку такую я не люблю. Ее там не слушают.

«Там» — это на войне. И сегодня его слова как никогда актуальны: идет СВО. Хорошо, Пугачеву с Киркоровым с экрана удалось изгнать, но кто их заменит? Как бы не вышло, словно в том анекдоте: «Сначала мы жили бедно, потом нас обокрали».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Может, что-то в консерватории подправить?

Казалось бы, огромная страна, в каждом городе есть молодые музыканты. Существует огромное количество авторских песен и коллективов, играющих живую музыку. И в свое время продюсерам, например «Нашего радио», удалось «оседлать» эту волну: стоило только заняться отбором. Именно так в 90-е — начало 2000-х появилась целая плеяда звезд. Сегодня это артисты первой величины — от Чичериной до пресловутых, заплутавших в Таиланде «Би-2».

Но федеральные каналы опять идут по пути культсоветов и продюсерских решений.

На выходе имеем слащаво-коммерческие проекты, в которых живой жизни меньше, чем в мавзолее. Только с патриотическим оттенком. Очень характерно, что, например, SHAMAN в СМИ представляет Антон Коробков-Землянский, который когда-то работал с Киркоровым.

То есть никаких системных изменений не происходит, разве что блестки сменяются на камуфляж. Понятно, что популярная музыка — коммерческий продукт. Непонятно, почему в нашей стране эстрада выглядит как коллективная Салтыкова (обоих полов), а не как коллективные Уитни Хьюстон или Фрэнк Синатра.

Ведь массовый зритель — далеко не идиот. И с музыкальным вкусом у него не так плохо, как представляется продюсерам.

И в этот непростой для страны период нужны хорошие песни. Но слушают сегодня — что в квартирах, что на передовой — скорее «ДДТ» c «Наутилусом», чем SHAMAN с Басковым.

Впрочем, любая конъюнктура всегда рождает самостоятельные и сильные движения. В том числе — музыкальные.

Поэтому, будем надеяться, что-то в нашей стране произрастет само, наперекор тотальному продюсерскому регулированию.

Как в 80-е появилось целое поколение больших музыкантов и групп.

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