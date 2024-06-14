«Шикарный голос»: звезда «Блестящих» раскрыла феномен Пенкина Анна Семенович: феномен Пенкина заключается в его шикарном голосе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Пенкин

Феномен российского певца и музыканта Сергея Пенкина заключается в его шикарном голосе, заявила экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, артист выделяется не только своими вокальными данными, но и человеческими качествами.

Мне кажется, что его (Сергея Пенкина. — NEWS.ru) феномен [заключается] в шикарном голосе — потрясающем просто. В том, что он очень добрый, позитивный, открытый человек и всегда готов прийти на помощь, — поделилась мнением певица.

Ранее народный артист России Николай Басков на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ высмеял откровенный наряд певицы Лолиты Милявской, которая была одной из участниц «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Артист не смог пройти мимо длины платья соведущей, отметив, что оно с каждым годом становится «все короче и короче».

Тем временем бывшая солистка поп-группы «Тату» Лена Катина заявила, что испытала приятные чувства, когда узнала о танцах американской певицы Билли Айлиш под ее песню. Этим она также поделилась на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ, передает корреспондент NEWS.ru. Катина рассказала, что завирусившийся ролик, где Айлиш подпевает композиции «Я сошла с ума», ей показали знакомые.