Шевчук заявил, что не боится проверки на экстремизм Лидер «ДДТ» Шевчук: я не иноагент и таковым не являюсь

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что не боится проверки на экстремизм, поскольку не является иноагентом и не брал никакие деньги. По его словам, председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников, который подал на него жалобу, бедный и несчастный двоечник.

Ничего не боюсь, потому что я не иноагент и таковым не являюсь. Я никаких денег, ничего не брал. Я скажу, что он бедный, несчастный двоечник. Потому что он не знает истории — что тяжелые времена кончаются светлыми, светлые времена кончаются тяжелыми. Все в это верят по-разному, — объяснил музыкант.

Шевчук отметил, что сейчас много безграмотных людей, которые ничего не знают, но много действуют и говорят. Он добавил, что такая безграмотная серость очень любит уничтожать и запрещать. Также эти люди любят критиковать всех подряд, за счет чего они возвышаются над умными и образованными людьми в глазах окружающих.

Ранее стало известно, что основателя и лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» за произнесенную на концерте в Дубае речь о революции. Уточняется, что в перерыве между выступлениями музыкант со сцены выразил уверенность, что «лажа может заканчиваться какой-то революцией, чем-то хорошим». Теперь артисту грозит не только уголовная статья, но и запрет на въезд и концерты в ОАЭ.