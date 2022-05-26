Шевчук объявил о прекращении концертов «ДДТ» в России

Юрий Шевчук / Фото Anton Belitsky/Global Look Press

Группа «ДДТ» прекращает давать концерты в России, рассказал StarHit лидер коллектива Юрий Шевчук. Он также опроверг слухи о том, что зрителям не возвращают деньги за отменённые концерты.

В России наша концертная деятельность подходит к концу. Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение, — сказал Шевчук.

Он добавил, что в Тюмени концерты коллектива были перенесены «до лучших времён», а в Кургане — вообще отменены. При этом музыкант назвал ложью сообщения в Сети о том, что люди не могут вернуть деньги за отменённые выступления.

Шевчук отметил, что ему неприятно терять слушателей, но каждый решает сам, чьим творчеством интересоваться. Что касается негатива в свою сторону, то, по словам Шевчука, он не обращает на него внимания и в чьей-либо поддержке, в том числе коллег, не нуждается.

Ранее сообщалось, что в отношении Шевчука возбуждено административное дело по статье о дискредитации российской армии. Во время выступления ДДТ в Уфе на экранах появились слова «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен коллектива). Кроме того, на концерте Шевчук рассказал о своих впечатлениях после поездки в Чечню в 1995 году и увиденной там «бойни», а также критически высказался по поводу спецоперации на Украине.