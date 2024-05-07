Шевчук наговорил на новую статью? Зачем он призывал к революции

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Рок-музыканта Юрия Шевчука обвинили в экстремизме после его высказываний о революции. Грозит ли лидеру «ДДТ» статус иноагента, что он сказал в свое оправдание, поддержал ли кто-то артиста?

Что сказал Шевчук о революции

Музыкант, стоя на сцене, рассказал зрителям, как, в каком русле возможно развитие мировой истории.

«Первая концепция — это то, что все было вначале хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной [ерундой]. А вторая концепция — что вся вот эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим», — передает «Царьград» слова Шевчука.

Рокер заявил, что придерживается второй точки зрения.

Кто уличил Шевчука в экстремизме

Позднее сообщалось, что артиста проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» за речь о революции. Журналисты полагают, что артисту грозит не только уголовная статья, но и запрет на въезд и концерты в ОАЭ.

Слова музыканта возмутили председателя «Совета отцов России» Андрея Згонникова, который отправил запросы в Генпрокуратуру и Минюст РФ с просьбой проверить артиста на экстремизм и иностранное финансирование.

После этого Шевчук рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что не боится проверки, поскольку не является иноагентом и не получал средства из-за рубежа.

«Ничего не боюсь, потому что я не иноагент и таковым не являюсь. Я никаких денег, ничего не брал. Я скажу, что он бедный, несчастный двоечник. Потому что он не знает истории — что тяжелые времена кончаются светлыми, светлые времена кончаются тяжелыми. Все в это верят по-разному», — заявил музыкант.

Рокер отметил, что сейчас много необразованных людей, которые ничего не знают, но много действуют и говорят. Он добавил, что такая «безграмотная серость» очень любит уничтожать и запрещать, критиковать всех подряд, за счет чего пытаются возвышаться над умными и образованными людьми в глазах общественности.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Юрий Шевчук

Заступились ли за Шевчука

В Госдуме встали на защиту рокера. Первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко полагает, что тому, кто обиделся на слова основателя и лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, стоит почитать работы Карла Маркса. В беседе с NEWS.ru парламентарий заявила, что с таким же успехом можно подать в суд на некоторых философов. Невозможно заводить уголовные дела каждый раз, когда артист говорит что-то, что не нравится другим, добавила депутат.

«Тому, кто обиделся на слова Юрия Шевчука, стоит почитать работы Карла Маркса. Давайте на него подадим в суд и еще на некоторых философов, у которых есть такие завиральные идеи. Невозможно заводить уголовное дело каждый раз после того, как артист скажет что-то, что не понравится другим», — заявила Драпеко.

Телеведущая Ксения Собчак также поддержала Шевчука. Журналистка написала в своем Telegram-канале, что доносчики и стукачи являются самой подлой прослойкой российского общества. Собчак подчеркнула, что за свою историю РФ пережила многое, а некоторые люди «так ничему и не научились».

«Эти люди — самая подлая прослойка нашего общества. Сгнивший пустоцвет. Я очень хочу, чтобы в моей стране перестало быть модным и уместным стукачество. Во-первых, это не по-пацански, а во-вторых, это не по-христиански», — написала Собчак.

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