Шевчук может получить уголовку из-за слов о революции на концерте в Дубае Шевчука проверят на экстремизм после призыва к революции на концерте в Дубае

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Основателя и лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» за произнесенную на концерте в Дубае речь о революции, пишет Telegram-канал Mash. Сообщается, что в перерыве между выступлениями музыкант со сцены выразил уверенность, что «лажа может заканчиваться какой-то революцией, чем-то хорошим». Теперь артисту грозит не только уголовная статья, но и запрет на въезд и концерты в ОАЭ, говорится в публикации.

По данным Mash, Шевчук призвал зрителей поддержать эту «концепцию». Его слова возмутили председателя «Совета отцов России» Андрея Згонникова, который отправил запросы в Генпрокуратуру и Минюст РФ с просьбой проверить артиста на экстремизм и иностранное финансирование, отмечает канал.

В мае 2022 года на Шевчука составили протокол за дискредитацию российских ВС (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) после концерта в Уфе, после чего оштрафовали на 50 тысяч рублей. Из-за осуждения СВО концерты музыканта в России начали отменять.

После Шевчук сообщил, что военная операция на Украине закончится миром, поскольку все столкновения в истории так завершались. При этом он отметил, что исход конфликта станет известен «не завтра». Музыкант также снял клип на песню «Родина, вернись домой». На видео лидер «ДДТ» обращается к России и говорит ей: «Это не твоя война», прося страну «вернуться обратно».