Под звуки музыки: Шэрон Стоун поразила поклонников «древним» фото

Американская актриса Шэрон Стоун взбудоражила поклонников, обнародовав старую фотографию из личного архива. Чёрно-белый снимок появился в Instagram.
На нём актриса, находившаяся на заре карьеры, похожа на самую обычную девушку из интеллигентной семьи. Она
Когда конкретно была сделана фотография, Стоун не уточнила, сообщив только, что в тот период она принимала участие в постановке мюзикла «Звуки музыки».
Голливудскую звезду в таком образе узнали не все. Но многие отметили, что актриса привлекательна в любом возрасте и амплуа.
Ранее, как писал NEWS.ru, Стоун рассказала, как однажды в неё ударила молния. В подкасте британского комика Бретта Гольдштейна она поделилась воспоминанием о том, как её подбросило в воздух и «отшвырнуло» через всю кухню. К счастью, дома была мама, которая отвезла её в больницу.
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