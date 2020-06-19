Под звуки музыки: Шэрон Стоун поразила поклонников «древним» фото

https://static.news.ru/photo/b44b4cfa-b24c-11ea-b525-fa163e074e61_660.jpg Шэрон Стоун Фото: sharonstone/instagram.com

Американская актриса Шэрон Стоун взбудоражила поклонников, обнародовав старую фотографию из личного архива. Чёрно-белый снимок появился в Instagram.

На нём актриса, находившаяся на заре карьеры, похожа на самую обычную девушку из интеллигентной семьи. Она запечатлена в очках с массивной прямоугольной оправой, в белой водолазке и с крестиком на шее. При этом в то время она ещё не перекрасилась в блондинку.

Когда конкретно была сделана фотография, Стоун не уточнила, сообщив только, что в тот период она принимала участие в постановке мюзикла «Звуки музыки».

Голливудскую звезду в таком образе узнали не все. Но многие отметили, что актриса привлекательна в любом возрасте и амплуа.

Ранее, как писал NEWS.ru, Стоун рассказала, как однажды в неё ударила молния. В подкасте британского комика Бретта Гольдштейна она поделилась воспоминанием о том, как её подбросило в воздух и «отшвырнуло» через всю кухню. К счастью, дома была мама, которая отвезла её в больницу.