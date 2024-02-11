Шепс смутил неловким вопросом бывшую девушку чернокнижника Матвеева Шепс смутил китаянку Астрид вопросом о любви к ее бывшему жениху Матвееву

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Александр Шепс

Медиум Александр Шепс, который является членом жюри в шоу «Экстрасенсы. Реванш», в пятом эпизоде спросил у одной из участниц, китаянки Астрид, любила ли она своего бывшего молодого человека — победителя 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Матвеева. Девушка призналась, что ее смутил этот вопрос, поскольку она уже замужем и не хотела бы, чтобы ее супруг увидел потом это видео.

Для меня это довольно неловкий вопрос. Я не очень обращаю внимание на детали из жизни Дмитрия. У меня новый этап жизни, новая любовь, в которой я счастлива. Он китаец. <...> Мне так неловко от этого вопроса, я переживаю, что мой муж посмотрит эту передачу и увидит это, — призналась Астрид.

Другие члены жюри согласились, что вопрос неуместен, поскольку касается личной жизни участницы, но Шепс-старший был недоволен, поскольку является другом чернокнижника Матвеева.

Я понимаю, что это личное и так далее, но обычно, когда говорят о любви, не поднимают глаза вверх, чтобы подобрать нужный ответ. Я сейчас убедился в том, что никакой любви там не было. Просто Дима — это мой друг, и я слышал, как он говорил о ней, и я хотел услышать, а была ли взаимность, я убедился, что ее не было, — заявил Шепс.

Ранее Шепс заступился за участницу проекта Ольгу Якубович, финалистку 22-го сезона «Битвы экстрасенсов», которую часто сравнивают с танцовщицей Дитой фон Тиз из-за сходства в стиле. Ее конкурентка Елена Смелова, позиционирующая себя как ясновидящую, назвала рабочий атрибут «любовной ведьмы», куклу, пафосной бутафорией. Также она заявила, что не ощущает в ней «магической силы».

Также Шепс помог другому участнику шоу, «человеку с плеткой» Никите Платонову, найти проститутку среди пяти незнакомых девушек. Он дал ему «магическую» подсказку, которая была понятна только экстрасенсам, благодаря чему Платонов успешно прошел задание, но все равно уступил Якубович.