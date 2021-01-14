Шепелева раскритиковали в пух и прах за орфографическую ошибку

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Дмитрий Шепелев попал под прицел недовольных пользователей после того, как допустил в одной из своих записей в микроблоге орфографическую ошибку. Ведущий написал про любовь к отдыху на Мальдивах, отметив это таким образом:

Часы. Они ложатся в сейф по прилету, потому что больше не нужны до самого вылета.

После этого на бывшего мужа Жанны Фриске посыпался град обвинений в неграмотности. Ведущему рассказали, как правильно употреблять слово «ложить» и почему его нельзя применять относительно к часам, пишет «Вечерняя Москва».

«Глагола „ложить“ в русском языке не существует. Часы кладутся»; «Ложатся. Надо ж так облажаться»; «„Положите“ обратно часы в сейф, пускай народ поволнуется», написали в комментариях пользователи.

На что Шепелев язвительно заметил, что россияне «за завтраком читают словарь Ожегова».

Я решил пробудить бесов в моих комментаторах и увидеть этот бал сатаны своими глазами, — ответил подписчикам ведущий детской передачи, перечислив словосочетания, которые ошибочно используют другие люди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал данные о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев собирается избавиться от части квартиры артистки в центре Москвы.