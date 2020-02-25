https://static.news.ru/photo/e49ed90c-5780-11ea-a0d1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрия Шепелева позвали на телеканал «Пятница» и он уже встречался с гендиректором Николаем Картозия. Информацией об этом поделились коллеги ведущего «На самом деле».

Но на данный момент эта информация ничем не подтверждена. Хотя имеется мнение, что Шепелеву на «Пятнице» предложили вести развлекательное шоу, пишет StarHit. Сотрудники Останкино утверждают, что бывший муж Жанны Фриске очень обрадовался тому, что новая передача будет не такой «жёлтой», как та программа, которую он ведёт на Пером канале.

Коллеги Шепелева говорят, что н давно хотел уйти с Первого канала: его смущали затяжные съёмки и сама суть скандального шоу, которому Шепелев пытался придать интеллигентный вид.

Решение уйти он принял, когда у него сдали нервы. Он спешил домой, но график съёмок затягивался, и ведущий не сдержался. Шепелев заявил, что уволится. «В итоге держать не стали», — рассказал знакомый с ситуацией сотрудник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала получил возможность отвезти в горы сына, который соскучился по сноуборду. Об этом он заявил, рассуждая о планах на ближайшее будущее.