Шепелев впервые показал сына от Жанны Фриске

https://static.news.ru/photo/1164bc58-29b4-11eb-afa8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев выложил в социальной сети фото своего семилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.

Шоумен рассказал, что он половину жизни боролся с чувством отсутствия уверенности. А не так давно его отец предложил «организовать» победу сыну на одном конкурсе. Но Шепелев отказался.

Мужчина добавил, что его сын занимается теннисом. Свою публикацию Шепелев сопроводил фото Платона на скейте. Кадр сделан так, что лица ребёнка не видно.

Вы замечательный отец, — высказался один из подписчиков.

Ранее Дмитрий Шепелев объяснил, почему скрывает личную жизнь. Шоумен уже не первый год встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, но они стараются сделать всё возможное, чтобы подробности их романа не стали достоянием общественности.

По словам мужчины, его никогда не привлекала известность. Также ему не нравится, когда узнают на улице или когда незнакомые люди дают советы по поводу личной жизни. Ведущий признался, что устал от этого ещё во время отношений с Жанной Фриске, которую знала вся страна.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев, писал NEWS.ru.