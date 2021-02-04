Шепелев рассказал, как дети отреагировали на скорое пополнение в семье

https://static.news.ru/photo/9185a24e-66e5-11eb-bb64-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о реакции сына и падчерицы на новость о скором пополнении в семье. Его подруга Екатерина Тулупова уже на внушительных сроках беременности.

Бывший возлюбленный почившей певицы Жанны Фриске отметил, что пара начинала подготавливать своих детей издалека. Сперва они проверяли реакцию ребят на возможное появление братика или сестрички, однако те говорили, что им не нужен ещё один ребёнок в семье.

Мы рассказали, что хотим ещё детей. Мне кажется, со стороны мы выглядели как школьники в кабинете директора. Потом, при случае обращали внимание на классные истории братьев и сестёр в книгах или кино. Ну а потом сказали что ждём, — поведал журналист.

По его словам, сперва дети не поняли, что родители не шутят. Тем не менее, позднее ребята сменили гнев на милость. Правда, по началу они «гоготали», придумывая истории, как сделают с младенцем что-нибудь ужасное, однако вскоре смирились и даже сообщили, что готовы принять в семью братика или сестричку.

Правда, с ощущением временем у детей пока не лады, уверен, они думают, что ребёнок появится года через два. В общем, думаю, нас всех ждёт много открытий, — добавил Шепелев на своей странице в социальной сети Instagram.

Экс-возлюбленный Фриске также упомянул о своём друге, у которого пять детей, и признался, что тоже хочет большую семью. Он отметил, что для будущих путешествий семье обязательно потребуется микроавтобус и напомнил поклонникам, что у них также имеются две собаки.

Ранее NEWS.ru писал, что 38-летний ведущий Дмитрий Шепелев второй раз станет отцом. Его возлюбленная Екатерина Тулупова беременна. Журналист признался, что когда узнал о предстоящем пополнении, то почувствовал одновременно головокружение и лёгкость.

Шепелев воспитывает сына Платона от умершей певицы Жанны Фриске, а у Екатерины Тулуповой есть дочь Лада. Телеведущий рассказал, что вместе с невестой очень аккуратно рассказали детям о предстоящем рождении ребёнка.